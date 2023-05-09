"نتنياهو" مهدداً: سنستهدف كل من يقوم بالمساس بنا

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء9/5/2023م" إسرائيل تستعدُّ لحربٍ على جبهات مُتعدِّدة".

وأضاف "نتنياهو" في تغريدة عبر موقع "تويتر":" أمرت بالاستعداد لمعركة متعددة الجبهات ضد إيران وأذرعها لو تطلب الأمر وسنستهدف كل من يقوم بالمساس بنا".

ومن المقرر أن يعقد " نتنياهو"، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، بمشاركة وزير الجيش وكبار المسؤولين في مؤسسة الأمن، على الأرجح في تمام الساعة 20:00م.

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن " نتنياهو" انهى قبل قليل جلسة التقييم الأمني التي عقدها حول التوتر مع غزة، وشارك فيها كل من: وزير الجيش، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرهم"

يشار إلى 13 شهيداً ارتقوا فجر اليوم في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة طالت ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم" طارق عز الدين، وجهاد الغنام، وخليل البهتيني".