شهاب: ينفي صحة الانباء التي يتداولها النشطاء حول نية سفر القادة العسكريين للقاهرة قبل اغتيالهم

نفى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، صحة الانباء التي يتداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نية قادة المجلس العسكري ومنهم الشهيدين جهاد غنام وخليل البهتيني السفر للقاهرة ضمن وفد الحركة قبل اغتيالهم.

وبين شهاب في تصريحات صحفية، أن الزيارة كانت مقررة سابقا لأعضاء المكتب السياسي للقاهرة اليوم الثلاثاء ، وهي زيارة مؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب استشهاد الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال.

وأكد شهاب أن الزيارة كان سيشارك فيها أعضاء المكتب السياسي لاجراء اجتماعات ومشاورات داخلية.

وشن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء عدوانا ضد قطاع غزة، أسفر عن استشهاد (13) فلسطينيا بينهم (4) أطفال ومثلهم من النساء، وإصابة (20) آخرين في حصيلة أولية لوزارة الصحة بالقطاع، التي أشارت إلى أنه لا زال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.