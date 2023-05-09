"الجهاد" تلتقي "التوحيد" و"الأمة": استشهاد القادة يزيد المقاومة إصراراً وعزيمة لهزيمة العدو

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي سماحة الشيخ بلال سعيد شعبان، وأمين عام حركة الأمة فضيلة الشيخ عبد الله جبري، بحضور مسؤول العلاقات اللبنانية لحركة الجهاد الأخ محفوظ المنوّر، حيث جرى التأكيد على التضامن التام مع حركة الجهاد الإسلامي بعد العدوان الصهيوني الغاشم، والمجزرة البشعة بحق ثلاثة قادة من "الحركة" وعائلاتهم، ما أدى إلى ارتقاء 13 شهيدًا و20 جريحًا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن تجارب المقاومة أثبتت أن استشهاد القادة يزيدها عزيمة وإصرارًا وقوة وبأساً في مسيرتها الجهادية، ويحفزها على مراكمة القوة والاستعداد لمواجهة العدو وهزيمته، ووحدة الساحات وسيف القدس ما هما إلا درسان في المسيرة الجهادية للمقاومة، وبالتالي سيكون الشهداء القادة كما رفاقهم الذين سبقوهم منارات تضيء درب المقاومين الطويل المحفوف بالتحديات والتضحيات، والشهداء والجرحى والأسرى، وحتماً ستكون عاقبتها النصر الأكيد وزوال العدو من الوجود.