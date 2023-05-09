تركيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت تركيا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة اليوم الثلاثاء، والذي أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا في المجزرة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان، "هجمات القوات الإسرائيلية على غزة اليوم، والتي أدت إلى استشهاد فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة".

وأكدت الوزارة أنها "تنتظر إيقاف هذه الهجمات بشكل فوري، قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر في الأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة".

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.