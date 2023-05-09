الصحة بغزة تعلن رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء9/5/2023م، رفع حالة الجهوزية في كافة مستشفيات قطاع غزة في ظل العدوان "الإسرائيلي" الغاشم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي:" رفعنا حالة الجهوزية في جميع مستشفيات قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف الحصار على القطاع".

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.