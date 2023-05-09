البرلمان العربي يستنكر المجزرة "الإسرائيلية" في قطاع غزة

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان في بيان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وجدد البرلمان العربي مطالبته بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

كما أكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، الذي يسعى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.