بري: سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو "الإسرائيلي

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجراً في قطاع غزة.

وقال بري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو "الإسرائيلي.

وأضاف أن "ما حصل في غزة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المستويين الأمني والسياسي الإسرائيليين يمثلان نموذجاً متقدماً لإرهاب الدولة".

وأوضح أن المجزرة ارتكبت في لحظة تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال تعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان "الإسرائيلي".

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.