القيادي الأخرس: الجهاد الإسلامي ستُواصل المضي في درب الشهداء حتى تحرير فلسطين

شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، إن حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية ستُواصل المضي في درب الشهداء حتى تحرير فلسطين.

وقال القيادي الأخرس في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الشهيد طارق عز الدين كان ندا للاحتلال حيث تعرض لمحاولة الاغتيال عدة مرات، مشيرًا إلى أن له دور بارز في قيادة العمل العسكري في غزة والضفة المحتلة.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.