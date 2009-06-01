الغول لـ« فلسطين اليوم »: بدء الاجتماع مع « حماس » لتطويق أحداث قلقيلية

اجتماع للفصائل الآن واتصالات فلسطينية مصرية لاحتواء الأزمة بد أحداث قلقيلية

فلسطين اليوم – غزة

تجتمع الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الفلسطيني في هذه الأثناء للتباحث حول الأحداث المؤسفة التي وقعت في رام الله وأودت بحياة ستة مواطنين من بينهم مسؤول كتائب القسام في قلقيلية .

وقد أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ"فلسطين اليوم"،بدء الاجتماع مع "حماس" لتطويق أحداث قلقيلية.

ويفيد مراسلنا أن قيادات عن حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية يجتمعون في هذه اللحظات من اجل التباحث وتبادل المشورة فيما يتعلق بالأحداث المؤلمة التي وقعت يوم أمس خشية من تأثيرها على جلسة الحوار المرتقبة في السابع من يوليو القادم .

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. رباح مهنا أكد اليوم وجود اتصالات مكثفة بين القيادة المصرية والفصائل الفلسطينية في هذه الآونة للجم الأزمة التي حدثت بالأمس في مدينة قلقيلية وما تبعها من سجالات إعلامية, وذلك حفاظا على مصير الحوار الوطني الفلسطيني الذي ما زال يعقد برعاية مصرية منذ فترة، مضيفا ان الجبهة الشعبية ستعقد لقاء مع حركة حماس مساء اليوم لبحث هذه الأزمة, .

وأضاف مهنا :"إن هناك اتصالات منذ الأمس بين الفصائل والمصريين حيث طالبنا منهم التحرك الفوري والعاجل لاحتواء أزمة قلقيلية وذلك تحسبا من تمادى التوتر والتصعيد بين حركتي فتح وحماس مما سيؤثر بالسلب على أجواء الحوار ", مطالبا بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في قضية أحداث أمس .

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أهمية الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في أحداث قلقيلية بالأمس, قائلا" إن علاج أزمة أمس لا يكون بمقاطعة المشاركة بالحوار بل بدفع عجلة الحوار إلى الأمام من اجل الإسراع في توقيع الاتفاق لإنهاء الانقسام ".