"شرطة غزة" تصدر توضيحا بشأن حالة الأسواق والسلع التموينية وأسعارها

أصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء9/5/2023م، تصريحاً صحفيا بشأن حالة الأسواق والمحالة وتوفر السلع فيها في ظل العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وقال البطنيجي في التصريح الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تتابع المباحث العامة بالشرطة حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، وتوفر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية".

وطمأن المواطنين بتوفر جميع السلع، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار.

وحذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، التجار من أية مخالفات بهذا الصدد حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي:

تتابع المباحث العامة بالشرطة حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، وتوفر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية.

وتطمن مباحث التموين المواطنين بتوفر جميع السلع، وتدعوهم للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار، وفي ذات الوقت تحذر التجار من أية مخالفات بهذا الصدد حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الثلاثاء 9 مايو 2023