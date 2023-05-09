الأردن: نواصل الاتصالات والتحركات من أجل استعادة الهدوء

أدانت وزارة الخارجية الأردنية "التصعيد الإسرائيلي" والذي كان آخره استهداف مواقع في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، وعملية الاعتقال التي أجراها جيش الاحتلال في مدينة نابلس.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس"، حسب تعبيرها.

وأصدر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، تصريحات أكد فيها على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة"، وفقا للبيان.

وأضاف المجالي قائلا: "استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".

وأكد المجالي أن الأردن "يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف"، وفقا للبيان.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.