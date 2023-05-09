مشعل: جريمة اغتيال قادة الجهاد ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة

أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم الثلاثاء9/5/2023م، ما شهدته غزة العزة في ساعات الفجر الأولى من اغتيال دامٍ بشع لثلة من خيرة أبناء شعبنا، من قادة أشقائنا في الجهاد الإسلامي، جريمة غادرة بحق شعبنا جميعا.

وشدد مشعل خلال تصريح صحفي، على أن هذه الجريمة الغادرة ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة، والتي تتجلى وحدتها في أعظم صورها في الميدان.

ودعا رئيس حماس أذرع المقاومة البطلة المنتشرة في كل جغرافيتنا الفلسطينية في الداخل والخارج، إلى أن تكون على أهبة الاستعداد والاستنفار للردّ على العدوان الصهيوني المتواصل دون توقف.

ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ، جريمة بشعة أدت لاستشهاد 13 شهيداً بينهم 3 أطفال و4 نساء جراء عملية اغتيال جبانة بحق 3 من قادة شهداء سرايا القدس وهم الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، و الشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عز الدين - أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، و الشهيد القائد الكبير / خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.