"نتنياهو" يعقد الليلة مؤتمرًا صحفيًا بشأن الأوضاع الأمنية

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء9/5/2023م: إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو من المقرر أن يقعد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم".

وبحسب قناة كان العبرية، فمن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ووزير الجيش وكبار المسؤولين في مؤسسة الأمن مؤتمرا صحفيا الليلة، على الأرجح في تمام الساعة 20:00م.

وبحسب القناة "الإسرائيلية"، فإن " نتنياهو" انهى قبل قليل جلسة التقييم الأمني التي عقدها حول التوتر مع غزة، وشارك فيها كل من: وزير الجيش، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرهم"

يشار إلى 13 شهيداً ارتقوا فجر اليوم في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة طالت ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم" طارق عز الدين، وجهاد الغنام، وخليل البهتيني".