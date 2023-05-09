الاحتلال يأمر بفتح الملاجئ العامة في "روحوفوت" وسط فلسطين المحتلة

أوعزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بفتح الملاجئ العامة في "روحوفوت" جنوب مدينة (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال قرر توسيع نطاق بطاريات القبة الحديدية لجميع أنحاء الكيان.

وأوضح الاعلام العبري، أن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى وسط اخلاء للشوارع ووقف لحركة القطارات ومناحي الحياة في مستوطنات "غلاف غزة".

كما وأن بلديات الاحتلال في مستوطنات الجنوب والوسط قد أمرت في فتح الملاجئ، في الساعات الأولى من فجر اليوم.

ويأتي ذلك خشية من رد المقاومة الفلسطينية على جريمة اغتيال قادة بارزين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

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