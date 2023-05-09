لجان المقاومة: الرد على جريمة اغتيال قادة السرايا لن يتأخر

أكدت لجان المقاومة في فلسطين المقاومة، اليوم الثلاثاء، أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمة اغتيال قادة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر اليوم، موضحةً أن "المقاومة لن تتأخر في ردها".

وشدّدت لجان المقاومة، في بيان لها، أن المقاومة "لن نتهاون أبدا أمام دماء شهدائنا الطاهرة".

إليك تصريح لجان المقاومة في فلسطين :

◾ ننعى الشهداء القادة الكبار" جهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين" وكافة شهداء المجزرة الصهيونية الذين ذبحوا وقتلوا أمام مرأى ومسمع العالم ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجزرة التي تجاوزت كافة الخطوط والحدود .

◾ المقاومة لن تتأخر في ردها على هذه المجزرة وسيدفع العدو ثمن هذه الجريمة الجبانة غاليا ولن نتهاون أبدا أمام دماء شهدائنا الطاهرة .

◾ ندعو كافة أبطالنا ورجالنا وكل جماهير شعبنا لمزيد من الثبات والوحدة والتلاحم ورص الصفوف ولنكن دائما على قدر كبير من المسؤولية أمام دماء الشهداء ووصاياهم لنكون بحجم الأمانة التي تركوها في أعناقنا ولنكن أكثر تصميما وإصرارا على مواصلة مقاومتنا وثورتنا حتى زوال هذا العدو عن كل أرضنا المباركة .

الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين " أ.أيمن الششنية " أبوياسر".

الثلاثاء 19 شوال لعام 1444هجرية الموافق 9 مايو أيار 2023م.