التعليم: جريمة الاحتلال بحق الأطفال وطلبة المدارس تدل على مدى وحشية وعنجهية وعنصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق الأطفال وطلبة المدارس تدل على مدى وحشية وعنجهية وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي تتلطخ أيديه بالدماء.

قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء بقصف عدد من البيوت الفلسطينية بقطاع غزة وتدميرها على رؤوس ساكنيها الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين من بينهم أطفال وطلبة رياض أطفال ومدارس وجامعات.

وبينت الوزارة أن الشهداء الطلبة هم: إيمان علاء عدس، وشقيقتها دانية علاء عدس، وميار طارق عز الدين، وعلي طارق عز الدين، وهاجر خليل البهتيني، ويوسف جمال صابر خصوان، إضافة لإصابة العشرات بجراح مختلفة، ونشر حالة من الرعب والهلع بين صفوف الأطفال والنساء.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بشدة هذا العدوان الهمجي الذي استهدف الآمنين والأطفال، داعيةً العالم إلى فضح هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.