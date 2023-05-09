بالصور هذا ما تخشاه "إسرائيل" على حدود غزة..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:20 م
09 مايو 2023
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 9-5-2023، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشى من استهداف بصواريخ مضادة للدروع لأهداف في غلاف غزة.

وأصدر جيش الاحتلال تعليمات لسكان ناحال عوز بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، خشية هجوم صاروخي محتمل بصواريخ كورنيت.

وقال موقع خدشوت يسرائيل: "صدرت تعليمات لسكان ناحال عوز بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر ، ممنوع الخروج أو الدخول، خشية هجوم صاروخي محتمل بصواريخ كورنيت".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية: "في أعقاب "تهديدات وشيكة" في الدقائق الماضية، أمر الجيش بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى بعض المستوطنات في غلاف غزة، خوفا من إطلاق صواريخ مضادة".

وتشهد المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة حالة استنفار كبير للاحتلال وسط إخلاء للشوارع ووقف لحركة القطارات ومناحي الحياة؛ترقبا للرد على عملية الاغتيال.

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