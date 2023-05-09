سوريا : كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد كافية ويجب وضع حد لمجازر الاحتلال

أكّدت وزارة الخارجيّة السورية، أنّ "كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء 9/5/2023، غارات جوية على قطاع غزة"، مشددة على أنّه "يجب وضع حد لهذه المجازر".

دعت وزارة الخارجية السورية إلى "إتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حدّ للمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

وأكّدت الوزارة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، محذرة من أنّ "كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة".

وقالت في بيان إنّ "مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكًا بهذا الموقف، ولن يؤدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".

كما تقدّمت وزارة الخارجيّة السورية بالتعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين، "الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم".

واستُشهد 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم أطفال، وقياديّون في حركة "الجهاد الإسلامي"، وأُصيب 20 آخرون، إثر قصف بعدة غارات نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيليّ فجر اليوم، فيما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان مستوطنات "غلاف غزة" الدخول إلى الملاجئ، وأعلنت الاستنفار حتى مساء الخميس المقبل، في وقت أعلنت الجهاد الإسلامي أن "كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام الفصائل الفلسطينية للرّد".

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قادتها الثلاثة الذين إرتقوا إثر عملية الإحتلال اليوم، وهم الشهيد جهاد غنام والشهيد خليل البهتيني والشهيد طارق عز الدين.