القيادي شهاب: نقسم بالله أن نرد على جريمة غزة و نواصل القتال

أكد القيادي في جركة الجهاد الإسلامي ومسؤول مكتبها الاعلامي في قطاع غزة داوود شهاب، أن الرد الفلسطيني على جريمة غزة التي ارتقى على إثرها 13 شهيداً، سيكون موحداً ليفهم العدو مرة أخرى أن محاولاته لتقسيم وحدة المقاومة لن تتحقق.

وقال شهاب في كلمة له خلال تشييع جثامين شهداء العدوان على غزة: نقسم بالله العظيم أن نرد على هذا العدوان وأن نواصل القتال، والثبات على طريق الشهداء، والرد على هذه الجريمة سيكون موحداً ليعرف العدو ويفهم الدرس مرة أخرى.

وأضاف شهاب: "عندما يرتقي 13 شهيداً فهذا عدوان يستهدف كل فلسطيني وليس فقط الجهاد الإسلامي.

وارتقى 13 شهيداً بينهم 3 من أبرز قادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وأُصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، خلال عملية اغتيال جبانة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

يتبع..