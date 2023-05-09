مسؤول "إسرائيلي": عملية الاغتيال التي وقعت هدفها "الجهاد الإسلامي"

أكد مسؤول سياسي "إسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن عملية الاغتيال التي وقعت فجر يوم كان هدفها حركة الجهاد الإسلامي وليس حركة "حماس".

وقال المسؤول "الإسرائيلي" بعد جلسة التقييم التي عقدها نتنياهو: نُقلت رسائل لحماس عبر الوسطاء منها سرية وأخرى علنية، ومن المستحيل ضمان عدم انضمام حماس للجولة والمؤسسة الأمنية مستعدة لذلك".

وأضاف:" نسعى جاهدين لتحييد حماس والابتعاد عن تصعيد واسع، زاعماً بقوله:" لدينا خطط هجومية وبنك أهداف واسع سيستخدم وفق الحاجة".

وأشار المسؤول "الإسرائيلي" إلى أن هناك اتصالات مع الوسطاء؛ لكننا لا نلهث خلف البحث عن الهدوء، على حد زعمه.