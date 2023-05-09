مستوطنو "غلاف غزة" يتجهزون للهرب خوفاً من رد المقاومة

يتجهز آلاف المستوطنين في مناطق "غلاف غزة"، للهرب إلى البلدات المحتلة خشية من رد المقاومة الفلسطينية على الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 13 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

ووفق الاعلام العبري، فإن نحو 5400 مستوطن من "غلاف غزة" طلبوا إخلائهم خشية أن تتوسع الأحداث خلال الساعات المقبلة، ويتم قصف تلك المنطقة بصواريخ المقاومة.

وارتقى 13 شهيداً وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على مباني سكنية في قطاع غزة فجر اليوم.