هندسة المتفجرات تُحييد قنبلة غير منفجرة من نوع (GBU 39) قرب برج الدولي بغزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، أن هندسة المتفجرات تمكنت من تحييد قنبلة غير منفجرة من نوع (GBU 39) قرب برج الدولي بمدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة في تصريح مقتضب: "أطقم هندسة المتفجرات بالشرطة تتمكن قبل قليل من تحييد وإزالة قنبلة غير منفجرة من نوع (GBU 39) من مخلفات القصف الإسرائيلي على عمارة الدولي بمدينة غزة، خلال العدوان على القطاع فجر اليوم".

وكانت عمارة الدولي تعرضت فجر اليوم لاستهداف من طائرات الاحتلال الحربية، ما أدى لاستشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين وعدد من أفراد عائلته، بالإضافة للمواطن جمال خصوان وعائلته.