سوريا تُدين العدوان على غزة وتُطالب بوضع حد للمجازر "الإسرائيلية"

أدانت وزارة الخارجية السورية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، الذي أدى إلى ارتقاء 13 شهيداً، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وجددت الخارجية السورية، اسنادهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مضيفا: "سلوك الاحتلال الإجرامي لن يزيدنا إلا تمسكاً بهذا الموقف ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".

وطالبت، باتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية.