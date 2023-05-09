بالصور جيش الاحتلال يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وسوريا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 9-5-2023، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وسوريا.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام العبرية، فإنه تم نشر منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قرب حدود لبنان والجولان السوري المحتل؛ تحسباُ لأي رد من هناك.

وكانت نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.



