صور بدء تشييع جثمامين الشهداء القادة في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
09 مايو 2023
تشييع.jpg
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تشيع جثمان.jpg
جثمان.jpg
تشييع.jpg
جثمان الشهداء.jpg
 

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