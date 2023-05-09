من هو الشهيد القائد الكبير: طارق إبراهيم عز الدين "أبو محمد"
"أحد قادة الحركة الذين كان لهم حضوراً سياسياً وعسكرياً"
▪ ولد الشهيد القائد "أبو محمد" في عرابة بمحافظة جنين بتاريخ 1974/9/14م
︎▪︎ انتمى لحركة الجهاد الإسلامي في سن مبكرة.
▪︎ شارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987، وتعرض للاعتقال
▪︎ من أوائل المجاهدين الذين شاركوا في أحداث انتفاضة الأقصى وكان له دور بارز في الاشتباكات العسكرية وتأسيس الخلايا العسكرية.
▪︎ شارك في إدارة معركة مخيم جنين عام 2002م
▪ حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2002 لدوره في توجيه عملية الخضيرة الاستشهادية 2001، قضى منها نحو 13 عاماً
▪ أكمل دراسته الجامعية داخل السجون، فحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ولاحقاً شهادة الماجستير
▪ أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 وتم إبعاده إلى غزة
▪ واصل العمل في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم عبر المنابر الإعلامية
▪ تولى إدارة إذاعة صوت الأسرى التي تبث من غزة
▪ مسئول مكتب اعلام الضفة في حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسمها في الضفة، ومن أبرز الوجوه الإعلامية للمقاومة الفلسطينية.
▪ أشرف على العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وكان له دوراً بارزاّ في ساحة العمل المقاوم في الضفة الغربية.
▪ ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023