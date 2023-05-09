من هو الشهيد القائد الكبير: طارق إبراهيم عز الدين "أبو محمد"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:41 ص
09 مايو 2023
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من هو الشهيد القائد الكبير: طارق إبراهيم عز الدين "أبو محمد"

"أحد قادة الحركة الذين كان لهم حضوراً  سياسياً وعسكرياً"

ولد الشهيد القائد "أبو محمد" في عرابة بمحافظة جنين بتاريخ 1974/9/14م

انتمى لحركة الجهاد الإسلامي في سن مبكرة.

شارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987، وتعرض للاعتقال

من أوائل المجاهدين الذين شاركوا في أحداث انتفاضة الأقصى وكان له دور بارز في الاشتباكات العسكرية وتأسيس الخلايا العسكرية.

شارك في إدارة معركة مخيم جنين عام 2002م

حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2002 لدوره في توجيه عملية الخضيرة الاستشهادية 2001، قضى منها نحو 13 عاماً

أكمل دراسته الجامعية داخل السجون، فحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ولاحقاً شهادة الماجستير

أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 وتم إبعاده إلى غزة

واصل العمل في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم عبر المنابر الإعلامية

تولى إدارة إذاعة صوت الأسرى التي تبث من غزة

مسئول مكتب اعلام الضفة في حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسمها في الضفة، ومن أبرز الوجوه الإعلامية للمقاومة الفلسطينية.

أشرف على العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وكان له دوراً بارزاّ في ساحة العمل المقاوم في الضفة الغربية.

ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023

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