مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي قرية الجبعة في بيت لحم

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء9-5-2023، خياماً على أراضٍ شاسعة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن أعدادا كبيرا من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة الغربية للقرية والمحاذية للحاجز العسكري، ونصبوا خياما في منطقة "الخو" وعلى مساحات شاسعة، تعود لمواطنين من القرية.

ومن جانبه، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار حسن بريجية: " إن هذا الإجراء التعسفي يؤكد نية المستوطنين الاستيلاء على تلك الأراضي، التي تقدر بمئات الدونمات، وتهدف إلى توسيع حدود مستوطنة "بيت عايم" من تجمع مستوطنة "غوش عصيون".