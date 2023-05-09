من هو الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس خليل البهتيني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:35 ص
09 مايو 2023
الشهيد القائد خليل البهتيني.jpg
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الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني "أبو هادي"

عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية

▪︎ ولد الشهيد القائد "أبو هادي" بتاريخ 1978/11/30 في حي التفاح بمدينة غزة

▪︎ انتمى مبكراً لخيار الجهاد والمقاومة في حركة الجهاد الإسلامي

▪︎ تعرض للاعتقال في سن مبكرة.

▪︎ شارك في تأسيس شركة روى للإنتاج الفني.

▪︎ تدرج في العمل العسكري عبر عشرات السنوات من جهاده المتواصل

▪︎ ارتقى شقيقه الشهيد محمد أثناء تصديه لأحد الاجتياحات شرق غزة عام ٢٠٠٦م.

▪︎ أبرز التكليفات التي أشرف عليها الشهيد القائد..

- قائد أحد التشكيلات العسكرية

- كان له بصمة واضحة في مجال التصنيع في باكورة الانتفاضة.

- تأسيس جهاز أمن السرايا

- قائد الوحدة الدعوية

-  قيادة الإعلام الحربي.

- أسهم في تطوير المنظومة الإعلامية بالحركة.

- له بصمة دامغة في انتاجات فنية متنوعة.

- صاحب بصمات كبيرة في عدة تخصصات عسكرية.

- عضو المجلس العسكري في قطاع غزة.

▪︎ كُلف مؤخراً بقيادة المنطقة الشمالية خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري.

▪︎ تربطه علاقات وثيقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.

▪︎ مثَّل سرايا القدس في غرفة العمليات المشتركة خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري.

▪︎ تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعضها.

▪︎ ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023

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