من هو الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس خليل البهتيني

الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني "أبو هادي"
عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية
▪︎ ولد الشهيد القائد "أبو هادي" بتاريخ 1978/11/30 في حي التفاح بمدينة غزة
▪︎ انتمى مبكراً لخيار الجهاد والمقاومة في حركة الجهاد الإسلامي
▪︎ تعرض للاعتقال في سن مبكرة.
▪︎ شارك في تأسيس شركة روى للإنتاج الفني.
▪︎ تدرج في العمل العسكري عبر عشرات السنوات من جهاده المتواصل
▪︎ ارتقى شقيقه الشهيد محمد أثناء تصديه لأحد الاجتياحات شرق غزة عام ٢٠٠٦م.
▪︎ أبرز التكليفات التي أشرف عليها الشهيد القائد..
- قائد أحد التشكيلات العسكرية
- كان له بصمة واضحة في مجال التصنيع في باكورة الانتفاضة.
- تأسيس جهاز أمن السرايا
- قائد الوحدة الدعوية
- قيادة الإعلام الحربي.
- أسهم في تطوير المنظومة الإعلامية بالحركة.
- له بصمة دامغة في انتاجات فنية متنوعة.
- صاحب بصمات كبيرة في عدة تخصصات عسكرية.
- عضو المجلس العسكري في قطاع غزة.
▪︎ كُلف مؤخراً بقيادة المنطقة الشمالية خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري.
▪︎ تربطه علاقات وثيقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.
▪︎ مثَّل سرايا القدس في غرفة العمليات المشتركة خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري.
▪︎ تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعضها.
▪︎ ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023