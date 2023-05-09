"الكهرباء" تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين في ظل استمرار العدوان على القطاع

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن عملها في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت شركة الكهرباء في بيان صحفي عبر صفحتها "فيس بوك": "إنه بسبب العدوان على قطاع غزة وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين، تؤكد الشركة بأنها تعمل حاليا بنظام الطوارئ في كافة أفرعها بالمحافظات".

وأكدت على جهوزية طواقمها للعمل على استمرار خدمة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال، داعية المواطنين للتواصل معها عبر رقم الاستعلامات 133 في حال وجود أي طارئ خاصة بقطاع الكهرباء.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدواناً جديداً على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، أدى إلى ارتقاء 13 شهيداً بينهم أطفال ونساء وقادة في المقاومة، وإصابة آخرين.