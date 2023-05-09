وزارة الصحة بغزة : منع إدخال الأجهزة التشخيصية يشكل تحدياً أمام عمل الطواقم الطبية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء 9/5/2023 أن استمرار منع الاحتلال الاسرائيلي إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة منذ 18 شهراً ، ومنع إدخال الأجهزة التشخيصية يشكل تحدياً كبيراً أمام عمل الطواقم الطبية ومتابعة جرحى العدوان الاسرائيلي.

وقالت الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بالحصار ومنع العلاج عن المرضى واستهداف المدنيين ، بل يستمر مسلسل إجرامه رفض إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ، جريمة بشعة أدت لاستشهاد 13 شهيداً بينهم 3 أطفال و4 نساء جراء عملية اغتيال جبانة بحق 3 من قادة شهداء سرايا القدس وهم الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، و الشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عز الدين - أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، و الشهيد القائد الكبير / خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس