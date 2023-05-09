اشتية يدين الجريمة البشعة في غزة ويوعز بإرسال المستلزمات الطبية للقطاع

أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية المجزرة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة فجر اليوم، و ذهب ضحيتها "13" شهيدا؛ بينهم نساء، وأطفال، وشيوخ، وأكثر من 20 جريحا.

وقال اشتية: إن العدوان على أهلنا في قطاع غزة؛ إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية؛ التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، و ترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية؛ التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في إسرائيل.

واعتبر اشتية العدوان على القطاع، امتدادا للنكبة التي حلت بأبناء شعبنا عام 48 وللعدوان المتواصل على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم، وإصابة عدد من سكان المدينة بجراح، بينهم أطفال وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع شعبنا، لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل حقوقه المشروعة؛ وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب اشتية الأمم المتحدة؛ التي تستعد لإحياء الذكرى ال 75 للنكبة؛ لأول مرة في تاريخها، إدانة العدوان على القطاع، و المجازر المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة إسرائيل، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وتقدم اشتية من عائلات الشهداء بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة؛ سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمدهم بواسع رحمته؛ ويسكنهم فسيح جناته؛ ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوعز اشتية لوزارة الصحة ولجميع وزارات الاختصاص لإرسال المستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية العاجلة إلى أهلنا في القطاع.