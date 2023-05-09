إيران: اغتيال قادة المقاومة بغزة جريمة بشعة ومدانة تستوجب الرد

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية جريمة بشعة وعمل مدان وجبان.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحفي صدر عنها:" إن استهداف الاحتلال لغزة هدفه التعتيم على أزماتها الأمنية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، داعية الدول الإسلامية للتحرك الفوري ضد "إسرائيل" وجرائمها، لأنه بات ضرورة ملحة لتثبيت ردع فعال.

وأشارت إلى أن الصمت الدولي والأوروبي هو من يشجع قوات الاحتلال للمضي في جرائمها ضد الفلسطينيين.

واغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 13 شهيداً فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة.وفق وزارة الصحة الفلسطينية.