من هو الشهيد القـائد الكبير جهــاد غنـام؟

من هو الشهيد القائد الكبير جهاد غنام؟..

الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام "أبو محمد"

"أمين سر المجلس العسكري"

▪ ولد في مدينة رفح عام 1961م لعائلة مجاهدة

▪ قاوم الاحتلال في سن مبكرة، فتم مطاردته وإبعاده خارج فلسطين

▪ شارك في معارك الثورة الفلسطينية في بيروت وغيرها

▪ انضم لحركة الجهاد الإسلامي أواخر الثمانينات حيث التقى الشهيد د. الشقاقي

▪ أبرز التكليفات التي شارك فيها الشهيد القائد

- شارك في تدريب مجاهدي الحركة في السودان وبيروت .

- مطلع انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠، شارك في تأسيس سرايا القدس.

- شارك في تدريب المجاهدين داخل القطاع، وإطلاق قذائف الهاون وصد الاجتياحات واستهداف الآليات الصهيونية .

- أشرف برفقه قادة آخرين على عدد من العمليات الاستشهادية التي أوجعت العدو.

- أشرف على إمداد المقاومة بالسلاح النوعي في قطاع غزة.

- أشرف على تجنيد خلايا عسكرية في الضفة المحتلة شنت عدة عمليات ضد العدو مؤخراً.

- تولى مسؤولية قيادة المنطقة الجنوبية في سرايا القدس ومؤخراً كُلف بمسؤولية أمانة سر المجلس العسكري لسرايا القدس.

▪ عام 2001 تعرض لإصابة خطيرة فقد خلالها قدميه وجزء من يديه

▪ تعرض منزله للقصف عدة مرات خلال المعارك والجولات القتالية السابقة.

▪ نجا سابقاً من أكثر من 5 محاولات اغتيال كان أخطرها عام ٢٠١٤ حيث استشهدت والدته وأشقاؤه وأبناء عمومته.

▪ قدمت عائلته العديد من الشهداء أبرزهم شقيقه القائد زياد غنام واثنين من أبناء شقيقه.

▪ ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.