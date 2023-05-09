من هو الشهيد القـائد الكبير جهــاد غنـام؟

من هو الشهيد القائد الكبير جهاد غنام؟..
الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام "أبو محمد"
"أمين سر المجلس العسكري"
▪ ولد في مدينة رفح عام 1961م لعائلة مجاهدة
▪ قاوم الاحتلال في سن مبكرة، فتم مطاردته وإبعاده خارج فلسطين
▪ شارك في معارك الثورة الفلسطينية في بيروت وغيرها
▪ انضم لحركة الجهاد الإسلامي أواخر الثمانينات حيث التقى الشهيد د. الشقاقي
▪ أبرز التكليفات التي شارك فيها الشهيد القائد
- شارك في تدريب مجاهدي الحركة في السودان وبيروت .
- مطلع انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠، شارك في تأسيس سرايا القدس.
- شارك في تدريب المجاهدين داخل القطاع، وإطلاق قذائف الهاون وصد الاجتياحات واستهداف الآليات الصهيونية .
- أشرف برفقه قادة آخرين على عدد من العمليات الاستشهادية التي أوجعت العدو.
- أشرف على إمداد المقاومة بالسلاح النوعي في قطاع غزة.
- أشرف على تجنيد خلايا عسكرية في الضفة المحتلة شنت عدة عمليات ضد العدو مؤخراً.
- تولى مسؤولية قيادة المنطقة الجنوبية في سرايا القدس ومؤخراً كُلف بمسؤولية أمانة سر المجلس العسكري لسرايا القدس.
▪ عام 2001 تعرض لإصابة خطيرة فقد خلالها قدميه وجزء من يديه
▪ تعرض منزله للقصف عدة مرات خلال المعارك والجولات القتالية السابقة.
▪ نجا سابقاً من أكثر من 5 محاولات اغتيال كان أخطرها عام ٢٠١٤ حيث استشهدت والدته وأشقاؤه وأبناء عمومته.
▪ قدمت عائلته العديد من الشهداء أبرزهم شقيقه القائد زياد غنام واثنين من أبناء شقيقه.
▪ ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحق قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.