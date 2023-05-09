"الوطنية والإسلامية" تنعى شهداء غزة وتُعلن الحداد والإضراب الشامل

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، شهداء شعبنا القادة، الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام، والشهيد القائد خليل صلاح البهتيني، والشهيد القائد طارق محمد عزالدين، وزوجاتهم وأفراد عائلاتهم الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غادر على قطاع غزة فجر اليوم.

وأعلنت لجنة المتابعة في بيانٍ لها، حالة الحداد الوطني العام، والإضراب الشامل في كافة محافظات الوطن، داعية جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع جثامين الشهداء وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم العظيمة.

وأكدت لجنة المتابعة أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الاحتلال سيدفع ثمناً غالياً لهذا العدوان الفاشي على قطاع غزة.

واغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 13 شهيداً فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة.وفق وزارة الصحة الفلسطينية.