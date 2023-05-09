الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" تُقرر فتح الملاجئ في ضواحي "تل أبيب" الجنوبية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
09 مايو 2023
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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء 9-5-2023، أن ما تسمى بـ"الجبهة الداخلية" للاحتلال "الإسرائيلي" قررت فتح الملاجئ في "تل أبيب" في وسط الكيان.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام: الجبهة الداخلية الإسرائيلية تُعمم على مدن وبلدات في ضواحي "تل أبيب" الجنوبية بفتح الملاجئ المحصنة.

وأضاف كرام: "الجيش الإسرائيلي الآن يتوارى عن الأنظار تحديداً في المناطق الحدودية مع قطاع غزة، حتى الدوريات العسكرية المحصنة التابعة له تتوقف في هذه الساعة، خشية أن تكون هدفاً سهلاً للمقاومة".

وتابع:"عملية الاغتيال الإسرائيلية المُركبة في غزة تمت بواسطة 40 طائرة عسكرية، و"إسرائيل" متخوفة من رد الجهاد الإسلامي".

 

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