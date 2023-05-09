الجهاد الإسلامي تعلن أماكن وموعد تشييع جنازات الشهداء قادة "سرايا القدس"

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الثلاثاء 9-5-2023، عن أماكن وموعد تشييع جنازات شهداء قادة "سرايا القدس" العظام في قطاع غزة، اليوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إنه ستُقام صلاة الجنازة على جثمان الشهيد القائد الكبير/ جهاد غنام "أبو محمد" ظهر اليوم في مسجد الهُدى بمنطقة يبنا برفح، فيما ستقام صلاة الجنازة على الشهيدين القائدين المجاهدين خليل البهتيني "أبو هادي" و طارق عز الدين "أبو محمد"؛ وباقي الشهداء في المسجد العمري بغزة الساعة 10 صباحاُ".

وإليكم نص التصريح:

تنويه هام

سيتم تشييع جثامين الشهداء القادة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر مباشرة.

▪ ستُقام صلاة الجنازة على جثمان الشهيد القائد الكبير / جهاد غنام "أبو محمد" ظهر اليوم في مسجد الهُدى بمنطقة يبنا برفح

▪ صلاة الجنازة على الشهيدين القائدين المجاهدين خليل البهتيني "أبو هادي" و طارق عز الدين "أبو محمد"؛ وباقي الشهداء في المسجد العمري بغزة

♦ ستنطلق مسيرة تشييع الساعة 10:00 صباحاً من مستشفى الشفاء