القيادي شهاب: كل المدن والمستوطنات في العمق الصهيوني ستكون تحت نيران المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس مكتبها الإعلامي في قطاع غزة داوود شهاب، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، أن المقاومة الفلسطينية لن تتوانى ولن تتهاون في الرد على جريمة الاغتيال الجبانة التي ارتقى خلالها 12 شهيداً بينهم 3 قيادات بارزين في سرايا القدس، قائلا: "نعاهد الشهداء القادة ونعاهد شعبنا ألا يغلق الحساب مع العدو الصهيوني".

وأضاف القيادي شهاب في تصريحات صحفية تعقيباً على عملية الاغتيال الجبانة: "سنبقى في مواقعنا ثابتون على منهج وطريق المقاومة، وسيكتشف العالم أجمع عما قريب أن العدو فشل في تحقيق أهداف هذا العدوان.

كما أكد على أن المقاومة سترد بالمثل وبالكيفية المناسبة ولن يتأخر الرد، محذراً الاحتلال: "كل المدن والمستوطنات في العمق الصهيوني ستكون تحت نيران المقاومة".

واغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 12 شهيداً فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة. وفق وزارة الصحة الفلسطينية

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قادتها الثلاثة الكبار الذين ارتقوا في عملية اغتيال شنتها طائرات الاحتلال فجر اليوم: الشهيد جهاد غنام والشهيد خليل البهتيني والشهيد طارق عز الدين.