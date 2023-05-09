الإعلام العبري: صمت المقاومة بغزة مُثير للدهشة "بجنون"

وصفت العديد من وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 9-5-2023، أن صمت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة مثير للدهشة "بجنون".

وقال الإعلام العبري : "إن الصمت الذي يأتي من قطاع غزة مثير للدهشة "بجنون"، على حد وصفه.

وقال نير دفوري مراسل القناة 13 العبرية: في "إسرائيل" يتفاجأون من أن الرد لم يأتي بعد، لكن هذا يعزز التقدير بأنهم يستعدون لصليات كبيرة" على حد قوله.

وكانت نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.