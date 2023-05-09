عمل معابر قطاع غزة في ظل العدوان "الإسرائيلي"

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، فجر اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، تصريحاً صحفياً بشأن حالة معابر قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال على القطاع.

وارتقى 12 شهيداً بينهم ثلاثة قيادات بارزين في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في عملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

تصريح الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة كاملا: -

تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحا لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها أمس الاثنين.

أما بخصوص معبر رفح البري مفتوح اليوم الثلاثاء 9 مايو بشكل طبيعي.

بخصوص منفذ بيت حانون سيكون مغلق اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر.

عقيد/ هشام محمود عدوان

المتحدث باسم هيئة المعابر