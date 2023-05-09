تحويل حركة الطيران في مطار "بن غوريون" لمسارات بديلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تحويل حركة الطيران في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب" وسط كيان الاحتلال لمسارات بديلة.

وقالت القناة 13 العبرية: "مطار اللد "بن غوريون" يُعلن عن تحويل حركة الطيران إلى مسارات بديلة".

يأتي ذلك خشية من الاحتلال الصهيوني من رد المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة برشقات صاروخية كبيرة تجاه كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.