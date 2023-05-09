الاحتلال: 40 طائرة حربية شاركت باغتيال 3 من قيادات سرايا القدس في غزة

شاركت عشرات الطائرات الحربية "الإسرائيلية" في تنفيذ عملية اغتيال جبانة في قطاع غزة، ارتقى على إثرها ثلاثة من قيادات سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة فجر اليوم إضافة إلى عدد من الشهداء المدنيين.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه: "إن 40 طائرة شاركت في القصف على غزة تم خلالها استهداف 3 قيادات من المسؤولين عن العمل العسكري للجهاد الإسلامي وقصف عدة مواقع وأهداف تتبع للحركة".

اغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 12 شهيداً فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة. وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قادتها الثلاثة الذين ارتقوا في عملية اغتيال شنتها طائرات الاحتلال فجر اليوم: الشهيد جهاد غنام والشهيد خليل البهتيني والشهيد طارق عز الدين.