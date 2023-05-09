د. الهندي: العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة الغادرة والشهادة لنا كرامة

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي، د. محمد الهندي، أن العدو "الإسرائيلي" سيدفع ثمن جريمته الغادرة التي ارتكبها بحق قادة "سرايا القدس" في غزة، فجر اليوم.

وقال الهندي في تصريحات صحفية: "المقاومة مستمرة ومتصاعدة وهي التي ستحدد نهاية هذا الصراع، موضحاً إن الشهادة لنا كرامة واغتيال القادة يضيئ لنا درب الجهاد".

وأضاف قائلاً: "رحم الله القادة الشهداء والعوائل الأبرياء وكل شهداء شعبنا".

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.