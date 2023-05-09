الاحتلال يرفع حالة التأهب في صفوف قوات "الجوية" خشية من رد المقاومة

رفعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، حالة التأهب في صفوفها قواتها "الجوية والقبة الحديدية" في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الإعلام العبري: إن قادة جيش الاحتلال قرروا تعزيز بطاريات القبة الحديدة في جميع المدن المحتلة خشية من رد المقاومة على اغتيال 3 من قادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامية في قطاع غزة، إضافة إلى ارتقاء عدد آخر من الشهداء.

واغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 12 شهيداً فيما أصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة. وفق وزارة الصحة الفلسطينية

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قادتها الثلاثة الذين ارتقوا في عملية اغتيال شنتها طائرات الاحتلال فجر اليوم: الشهيد جهاد غنام والشهيد خليل البهتيني والشهيد طارق عز الدين.