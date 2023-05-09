الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قادة "سرايا القدس" في قطاع غزة

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 9-5-2023، المزيد من المعلومات عن عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال بحق قادة "سرايا القدس" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" دانيال هاجري في إحاطة صحفية: "عمليات الإغتيال التي تم تنفيذها اليوم كان سيتم تنفيذها الثلاثاء الماضي".

وزعم المتحدث باسم الجيش:" ما منع تنفيذها في حينه أن الصورة الاستخباراتية لدينا لم تكن كاملة".

وكانت نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.