بالصور آثار القصف الصهيوني على غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:09 ص
09 مايو 2023
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آثار القصف الصهيوني على غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس

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