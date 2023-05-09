بالصور آثار القصف الصهيوني على غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس

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آثار القصف الصهيوني على غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:09 ص
09 مايو 2023
آثار القصف الصهيوني على غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس
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