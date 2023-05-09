بالصور شاهد| عائلة القائد طارق عز الدين ترتقي في القصف الصهيوني

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شاهد| عائلة القائد طارق عز الدين ترتقي في القصف الصهيوني
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:39 ص
09 مايو 2023
شاهد| عائلة القائد في سرايا القدس طارق عز الدين ترتقي في قصف صهيوني
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