غزة: تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأفاد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

جاء قرار المكتب الإعلامي بعد اغتيال قوات الاحتلال بطائراتها ثلاثة من قادة سرايا القدس وشن عدوان عسكري على قطاع غزة خلف 9 شهداء بينهم نساء وأطفال.



