فلنائي يزعم :« الدول العربية تدرك أن تمرين الجبهة الداخلية يحمل طابعا دفاعيا بحتا »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

صرح نائب وزير الحرب الاسرائيلي متان فلنائي بأن الدول العربية تتابع ما يجري في اسرائيل خلال تمرين الجبهة الداخلية ولكنها تدرك ان هذا التمرين يحمل طابعا دفاعيا بحتا وليس لاسرائيل أي نوايا عدوانية-وذلك حسب ما نقلته إذاعة الاحتلال.

كما زعم فلنائي مع ذلك انه من الأهمية بمكان ان تدرك الدول العربية ان النشاطات الدفاعية الاسرائيلية منظمة ومدبرة، الامر الذي يضع صعوبات أمام كل من يريد استهداف اسرائيل-على حد تعبيره.

وأدلى فلنائي بهذه الأقوال خلال تفقده بعد ظهر اليوم غرفة الطواريء التي فتحتها مؤسسة نجمة داود الحمراء الاسرائيلية في إطار تمرين الجبهة الداخلية.