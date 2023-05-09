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الإعلام العبري يدعو المستوطنين للذهاب للغرف الآمنة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:21 ص
09 مايو 2023
الإعلام العبري يدعو المستوطنين للذهاب للغرف الآمنة
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