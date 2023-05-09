الإعلام العبري يدعو المستوطنين للذهاب للغرف الآمنة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:21 ص
09 مايو 2023
متابعة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

الإعلام العبري يدعو المستوطنين للذهاب للغرف الآمنة

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات