بالصور شهداء وإصابات في قصف صهيوني يستهدف شقق سكنية في رفح وغزة

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شهداء وإصابات في قصف صهيوني يستهدف شقق سكنية في رفح وغزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:14 ص
09 مايو 2023
شهداء وإصابات في قصف صهيوني يستهدف شقق سكنية في رفح وغزة
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