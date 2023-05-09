بالصور شهداء وإصابات في قصف صهيوني يستهدف شقق سكنية في رفح وغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:14 ص
09 مايو 2023
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شهداء وإصابات في قصف صهيوني يستهدف شقق سكنية في رفح وغزة 

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